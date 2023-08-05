وزير الرياضة يفتتح النادي الصحي وملعب الإسكواش بنادي الشرقية للدخان

افتتح اليوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمصاحبة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ملعب الإسكواش والنادي الصحي بنادي الشرقية للدخان بالعمرانية، وذلك خلال جولته التي بدأها اليوم، حيث زار وزير الرياضة مركز شباب الكوم الأخضر، ونزل الشباب بكفر طهرمس. وكان في استقبال الوزير والمحافظ الأستاذ هاني أمان، رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية للدخان، والكابتن عصام فضل، المدير التنفيذي لنادي الشرقية للدخان.

وقدم فريق الجوالة والفرقة النحاسية التابعة للنادي عروضًا فنية ترحيبًا بزيارة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة لنادي الشرقية للدخان، كما شاهد صبحي عرضًا رياضيًا للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي التابع لوزارة الشباب والرياضة في الألعاب التايكوندو والملاكمة. كما عرضت فرقة الفنون الشعبية لذوي القدرات والهمم عرضًا فنيًا شاهده وزير الشباب.

وفي نهاية جولته، شارك الدكتور أشرف صبحي في حوار شبابي مع العديد من الكيانات الشبابية بمحافظة الجيزة، واستمع الوزير للعديد من الأسئلة التي طرحها الشباب.

"الشباب والرياضة " تنظم جولة ترويجية بالسيارات الرياضية المعدلة والدراجات النارية بمدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم جولة بالسيارات الرياضية المُعدلة والدراجات النارية بكل من مدينة المنصورة الجديدة ومدينة دمياط الجديدة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط .

جاء ذلك ضمن الست جولات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية للترويج للمشروعات والمدن الجديدة حيث سبق وأن أقامت الوزارة تلك الجولة بالسيارات الرياضية المعدلة والدراجات النارية، فى مدن الجلالة وشرم الشيخ والغردقة والعريش.

وانتهت فعاليات جولة اليوم بمدينة رأس البر بوصول كافة المشاركين بسيارتهم ودراجاتهم النارية والذى وصل عددهم إلى نحو ٣٠٠ مشارك، وأقيمت بتنظيم كل من فرق الميجا وفريق أكتوبر تيونز بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

تأتى تلك الفعاليات فى إطار الترويج للمشروعات التنموية الجديدة التى تشهدها البلاد فى مختلف محافظات الجمهورية، والتعرف عليها على أرض الواقع، وكذلك فى ضوء الترويج لرياضة السيارات والدراجات النارية والتى تتمتع بإقبال أعداد كبيرة من الشباب.

شهد الجولة وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، و أحمد رفيق مدير إدارة القطاع الخاص بالإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية، وعدد من ممثلى الجهات المشاركة فى التنظيم.

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