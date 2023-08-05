إحباط تهريب سجائر "محشية حشيش" بمطار الغردقة

أحبط رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان، محاولة تهريب عدد من السجائر المحشوة بنبات الحشيش المخدر.

البداية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرانكفورت بألمانيا، اشتبه أحمد الأسمر، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب ألماني الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة شنودة كندس وعبدالمجيد النجار، تلاحظ وجود كثافات وعدد من السجائر بين طيات الملابس.

وبالعرض على مهند سامي، المشرف على صالة الوصول الدولي، قام بتكليف محمد عبدالحليم، بتفتيش أمتعة الراكب، فتبين وجود 12 سيجارة ملفوفة ومحشوة بنبات الحشيش المخدر المدرج بجدول المخدرات بين طيات الملابس.

وقام بالجرد والتحريز أحمد أحمد الأسمر وعلي أبوالحسن، بحضور هاني عبدالحافظ من الأمن الجمركي، وعصام عباس، مدير الإدارة.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك مطار الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 25 لسنة 2023، وإحالة الراكب للنيابة بعد العرض على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.