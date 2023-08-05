راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام لانس وديًا استعدادًا للموسم الجديد

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة لانس الفرنسي وديًا.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهة ودية أمام نظيره لانس الفرنسي، في إطار استعدادات الأندية لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد لانس الودية، اليوم السبت، في الساعة الثالثة إلا ربع ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة لانس وديًا

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة لانس وديًا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دالوت - رافائيل فاران - ليساندرو مارتينيز - لوك شاو.

خط وسط الملعب: كاسيميرو - ماسون ماونت - برونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: أنتوني - جارناتشو – ماركوس راشفورد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يستهل فريق مانشستر يونايتد مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجديد 2023-2024، بمواجهة نظيره وولفرهامبتون.

وستُقام مباراة مانشستر يونايتد المقبلة أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، يوم الاثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.