"تعليم القليوبية" تعلن فتح فصول خدمات بمرحلة الثانوى العام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عن فتح فصول خدمات بمرحلة الثانوي العام عقب انتهاء التقديم في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية، والتي انطلقت عقب إعلان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، المرحلة الثانية من تنسيق الثانوي العام، وأيضا النزول بمجموع الالتحاق من 225 درجة إلى 220 درجة.

وأوضح بيان صادر من محافظة القليوبية أنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل فتح فصول الخدمات بالثانوي العام عقب غلق باب التقديم بالمدارس ضمن تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية بالقليوبية بعد النزول بالحد الأدني للقبول الي 220 درجة.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان قد وافق على ما تم عرضه من سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية، حيث تقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2024/2023 ليصبح 220 درجة بدلا من 225 درجة.

وأوضح بيان محافظة القليوبية أنه تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب تقرر خفض الحد الأدني لتنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية مع إتاحة استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية حرصا على مستقبل الطلاب.

أضاف البيان أنه من المقرر فتح فصول خدمات مسائية بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2024-2023 للراغبين في الالتحاق بفصول الخدمات الثانوية عقب انتهاء التقديم في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية عقب حصر أعداد المتقدمين في الأماكن الشاغرة وحصر القدرة الاستيعابية لمدارس التعليم الثانوي لاستكمال الأعداد المقررة طبقا للكثافات الموجودة باللوائح الداخلية بالمدارس.