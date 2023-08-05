المشدد 10 سنوات لبائع بتهمة الاتجار بالهيروين في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة بائع فحم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي مائه الف جنيه ،ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 5950 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بضبط المتهم، وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات لقيام المتهم " أ.ح.س" بائع فحم، بمزاولة نشاطا اجراميا في الانجار بالمواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم ونفاذا للقرار انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده وبيده حقيبة ،فتم ضبطه وانتذاع الحقيبة من يده وفض محتوياتها تبين أنها تحوي علي اسطوانه دائرية لمخدر الهيروين وكذلك عدد 25 لفافة لمخدر الهيروين.

وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبالغ المالية من حصيلة البيع وتحرر محضر بالواقعة، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.