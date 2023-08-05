السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ترخيص 365 إعلانا بمراكز ومدن الشرقية يوليو الماضي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة متابعة إجراءات ترخيص الإعلانات واللوحات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون، كذلك بذل المزيد من الجهد لتحصيل المستحقات المتعلقة بالإعلانات بهدف دعم الموارد المالية وتعظيم الإستفادة منها فى تنفيذ المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة.

وكشفت المهندسة عزة متولي، مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، عن الانتهاء من ترخيص ٣٦٥ إعلانا بمراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ الشرقية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات وكذلك العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة.

إجراءات ترخيص اتخاذ كافة الإجراءات اعلانات إدارة الإعلانات الحملات التفتيشية

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