"أزهر شمال سيناء": لا شكاوى بأول أيام امتحانات الدور الثاني للابتدائية والإعدادية

قال الشيخ محمد سعد خضر، مدير منطقة شمال سيناء الأزهرية للعلوم العربية والشرعية، إن غرفة عمليات متابعة الامتحانات لم تتلقى أية شكاوى خلال اليوم الأول من امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية.

وأضاف خضر أنه تابع بنفسه سير وانتظام عملية الامتحانات داخل عدد من اللجان الابتدائية والإعدادية للاطمئنان على التلاميذ والطلاب.

وكانت الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية قد أعلنت اليوم انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وسط إجراءات مشددة.

وتابع مدير عام المنطقة انطلاق الإمتحانات بشمال سيناء، وبرفقته الدكتور جمال سلامة مدير التعليم الإعدادي، لجنة معهد السكران الابتدائي والإعدادى، ولجنة مجمع العريش الابتدائي والإعدادى ولجنة القراءات.

واطمئن على انتظام الامتحانات وحضور كافة الأعضاء وتوفير المناخ المناسب للطلاب وان الاسئلة الموضوعة فى مستوى الطلاب.

وأدى طلبة الشهادة الابتدائية اليوم امتحان مادة القران الكريم لمدة ساعتين، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادة الفقه في الفترة الاولي لمدة ساعتين، ومادة اللغة العربية "النحو والصرف" في الفترة الثانية لمدة ساعتين.

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