إدراج جامعة سوهاج في دليل "التعليم العالي" بالعراق لإيفاد طلاب للدراسة بها

قال الدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، إنه تلقى خطابًا من الدكتور حسن جياد، المُلحَق الثقافي العراقي، وممثل وزارة التعليم العراقية، يفيد بإضافة جامعة سوهاج ضمن الجامعات الدولية والمصرية والعربية بوزارة التعليم العالي العراقية، لإيفاد طلاب عراقيين للدراسة بها في مختلف التخصصات والبرامج التعليمية المختلفة.

وأكد النعماني، حرص الجامعة على توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين، وتيسير السبل والوسائل الكفيلة لمساعدتهم على التحصيل العلمي والمعرفي، وذلك في ضوء توجيهات وخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعظيم الاستثمار في التعليم، والعمل على زيادة أعداد الطلاب الوافدين من خلال تحسين كل الخدمات سواء التعليمية أو الترفيهية المقدمة لهؤلاء الطلاب.

وأضاف "النعماني"، أن إدراج جامعة سوهاج في دليل وزارة التعليم العالي العراقي، ضمن الجامعات التي يدرس بها طلابها الوافدين، جاء نتيجة تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية، حيث حصلت الجامعة على مراكز متقدمة في عدد من التصنيفات هذا العام، مثل تصنيف التنمية المستدامة، وتصنيف سيماجو الإسباني، والتصنيف "U S news" الأمريكي، التايمز البريطاني، وتصنيف QS، وتصنيف ويبوماتريكس.