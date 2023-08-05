السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عطية يشيد بأداء فرقة أسوان للفنون الشعبية في مهرجان العلمين الأول

فرقة أسوان للفنون
فرقة أسوان للفنون الشعبية

تواصل فرقة أسوان للفنون الشعبية تألقها من خلال تقديم عروضها الفلكلورية والإستعراضية المتنوعة بالمهرجان الأول بمدينة العلمين العاملين الجديدة وسط إشادة وتفاعل من الحضور. 

من جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بأداء فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة الفنان شعبان حسين لتمثيلها المشرف والراقى للمحافظة فى كافة المحافل والمهرجانات الدولية والمحلية من خلال ما تقدمه من التابلوهات الفنية التى تعبر عن الطابع والموروث الشعبى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية. 

وأكد محافظ أسوان أن فرقة أسوان للفنون الشعبية حققت نجاحات عديدة منذ إنطلاقها من خلال التنوع المتميز الذى يقدمه أعضاء الفرقة من الفنانين والفنانات لينقلوا صورة نموذجية للعالم أجمع عن الحضارة المصرية بتراثها المتميز الفريد. 

وتجدر الإشارة إلى أن فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك مع كوكبة من فرق الشرقية والأنفوشى وغيرها فى فعاليات مهرجان العلمين تحت شعار "العالم علمين"والذى يعتبر أكبر ملتقى ثقافى وفنى ورياضى فى الشرق الأوسط ، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة. 

كما تشارك فرقة أسوان للفنون الشعبية فى فعاليات المبادرة الصيفية " ثقافتنا فى أجازتنا " والتى تقام فى محافظة الإسكندرية.

فرقة أسوان للفنون الشعبية
فرقة أسوان للفنون الشعبية
فرقة أسوان للفنون الشعبية
فرقة أسوان للفنون الشعبية
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