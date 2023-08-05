وزارة العمل: ندوة عن "التأمين الصحى".. وحملة "حقوقك وواجباتك فى العمل" ببورسعيد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة للتوعية حول موضوعات التأمين الصحي الشامل وإجراءاته وشروط الانتفاع بالخدمة، وفي إطار حملة "حقوقك وواجباتك في العمل"، بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بقاعة المؤتمرات بمبنى الهيئة، وبحضور مسئولي الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، و40 من مسئولي 28 شركة من الشركات التابعة للهيئة العامة بالمحافظة، في إطار توجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بضرورة نشر الوعي والتثقيف بين طرفي العملية الإنتاجية بأحكام القانون ودور المديريات في تنفيذه، وتحقيق مزيد من التعاون المشترك مع كافة الجهات والهيئات المعنية لخدمة الفئات المستهدفة، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين.

وتلقت وزارة العمل تقريراً من عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية العمل ببورسعيد، أفاد فيه بأن الندوة حضرها خالد دياب، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالاستثمار، والدكتورة نسرين حسن مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الشامل ببورسعيد، ومجدي كمال رئيس جمعية المستثمرين، وبمشاركة مسئولي 28 شركة من الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار، حيث تمت مناقشة التأمين الصحي الشامل وإجراءاته وشروط الانتفاع بالخدمة والرد على كافة الاستفسارات المقدمة من المنشآت في إطار حملة "حقوقك وواجباتك في العمل"، ومؤكداً في كلمته أن مديرية العمل لها دور هام جداً في تعزيز علاقات العمل وحفظ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ورعاية وحماية حقوق العمال، كما تكفل سبل التفاوض الجماعى وتأمين بيئة العمل من المخاطر وتوفير فرص العمل، وتقديم الدورات التدريبية المجانية، ومن مهامها أيضاً مراقبة توفير شروط العمل اللائق من تكافؤ فرص وأجر عادل وحماية اجتماعية ورعاية صحية، وهذا أوجب علينا التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتوضيح كافة الاستفسارات التي يحتاجها العمال وأصحاب الأعمال، لتحسين صحة العمال من خلال تغطية صحية تأمينية شاملة في إطار العدالة والجودة، بما يعود بالنفع على العملية الإنتاجية ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وأضاف مدير المديرية أن الدكتورة نسرين حسن، مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل، أكدت، في كلمة ألقتها خلال الندوة، أن الهيئة تلتزم بالعمل على تحقيق وضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية الشاملة القائمة على التكافل الاجتماعي للعمال بشكل يضمن الاستجابة لاحتياجاتهم الصحية دون التعرض لأعباء ومخاطر مالية عن الاحتياج للخدمات الصحية، من خلال تعبئة الموارد المالية وتجميعها، والشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية الجيدة بأسعار عادلة من خلال التعاقد مع شبكة من مقدمي الخدمات الصحية المعتمدة بكافة مستوياتها من القطاعين العام والخاص، موزعة بعدالة للجميع، وبالتعاون مع الكيانات ذات الصلة. وقدمت شرحا وافيا لأهداف التأمين الصحي الشامل وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية، مشيرة إلى أن الهدف من التأمين الصحي الشامل يتمثل في خفض معدلات الفقر والمرض عن طريق نقل العبء المالي المترتب على حدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن إلى نظام مالي قوي لديه القدرة المالية لتحمل هذا العبء، والعمل على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة مقابل تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الخزانة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر، مما يساعد على تجنب العمال مواجهة إنفاق كبير على الصحة لهم ولأسرتهم وهو ما يؤدي إلى تحسين معيشة المواطنين.

وأشار مدير المديرية في التقرير إلى أنه تم تقديم محاضرة في إطار حملة "حقوقك وواجباتك في العمل" أوضحت فيها لمياء محمود، مدير إدارة الرعاية بالمديرية، ضرورة الالتزام بقرار المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدني للأجور، وشرح كافة الإجراءات الخاصة بواجبات العمال ومساءلتهم وإجراءات التحقيق ولائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية طبقا للقانون، وتم توضيح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إعمالا للقانون 10 لسنة 2018، كما ألقت الدكتورة أميرة علوش، مفتش مكتب علاقات العمل ببورسعيد، محاضرة عن عقد العمل وأنواعه وانقضاء علاقة العمل القانونية بما يحفظ حقوق الجميع، واستعرضت دراسة حالة لعدد من الشكاوى التي قدمت للمكتب وطريقة بحثها والتسويات التي تمت، وشرحت كافة المواد القانونية المتعلقة في هذا الشأن، وتم الرد على كافة استفسارات جميع الحاضرين من مسئولي الشركات، وسط تفاعل وتأكيد منهم على ضرورة عقد مزيد من هذه المؤتمرات والندوات التي توفر فيها المعلومات الصحيحة من الخبراء والمتخصصين، وحضر الندوات كل من: حنان جمعة مدير إدارة خدمة العملاء بالتأمين الشامل، وإيمان السعدنى مسئول التواصل مع المستفيدين بالتأمين الشامل، والكيميائية إيمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وأم هاشم السيد مدير مكتب تشغيل الاستثمار، ونيفين لوقا، ورشا توفيق، ومحمد أمين مفتشي عمل.