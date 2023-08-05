شكوك حول مشاركة مبابى فى مباراة باريس سان جيرمان الافتتاحية بالدورى الفرنسى

يحوم الغموض حول موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، من المشاركة في المباراة الافتتاحية للفريق بالموسم الجديد 2023/ 2024.

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لخوض مواجهة قوية أمام نظيره لوريان، في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري الفرنسي "الليج 1" للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان في الدوري الفرنسي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "حديقة الأمراء".

شكوك حول مشاركة مبابي في مباراة باريس سان جيرمان ولوريان

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو" وشبكة "RMC" الفرنسية، فإن الشكوك تحوم حول موقف مشاركة مبابي في المباراة الافتتاحية مع باريس سان جيرمان في بطولة الدوري الفرنسي خلال الموسم الجديد.

وأوضحت التقارير الفرنسية أن مبابي سيواصل خوض التدريبات مع اللاعبين المستبعدين، إلى حين عودة الفريق من رحلة اليابان، يوم الإثنين المقبل، إلى التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة لوريان.

وأضافت التقارير الواردة من فرنسا أن لويس إنريكي، المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان، يريد الاعتماد على مبابي في المباريات المقبلة، في حين يريد ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، تواجد اللاعب على مقاعد البدلاء أو حتى في المدرجات.

من جانبه، يحاول لويس كامبوس، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، حل الأزمة مع جميع الأطراف، من أجل فرض حالة من الاستقرار الفني على الفريق قبل بداية الموسم.

وبناءً عليه، لم يتحدد الموقف النهائي بشأن مشاركة مبابي في المباراة الافتتاحية لباريس سان جيرمان أمام لوريان من عدمها.

يأتي ذلك في ظل الصراع المستمر بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان، بعد رفض اللاعب تجديد عقده ورغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، أو الانتظار حتى نهاية عقده في يونيو 2024.

وبعد رفض مبابي لتجديد عقده، بدأت الحرب بين الطرفين، ليُقرر لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، من قائمة الفريق التي ستسافر إلى اليابان، لخوض بعض المباريات الودية استعدادًا للموسم المقبل 2023/ 2024.

ويلعب مبابي ضمن صفوف باريس سان جيرمان منذ انضمامه من فريق موناكو، في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في صيف 2018.