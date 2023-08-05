السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تعرف على أعراض الإصابة بسرطان الرئة وطرق الوقاية الصحية

سرطان الرئة
سرطان الرئة

يعتبر سرطان الرئة من ضمن الأمراض الشائعة والتي تصيب العديد من الأشخاص وتعد الشراهة في التدخين، هي أحد الأسباب التي تصيب بهذا المرض الخطير.

ويمكنك التنبؤ بظهور سرطان الرئة من خلال معرفة أعراض المرض لتجنب الإصابة به، من خلال هذا التقرير نرصد لكم جميع التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها لمعرفة أعراض الإصابة بسرطان الرئة وطرق الوقاية الصحية منه وحمايتك من خطر الإصابة به، وفقًا لتقرير نشره موقع "verywellhealth"، كالتالي:

أعراض الإصابة بسرطان الرئة 

1 - فقدان في الوزن.

2 - صداع شديد.

3 - ألم وتكسير في العظام.

4 - ضيق وصعوبة في التنفس.

5 - تغير في الصوت.

6 - سعال مستمر.

7 - نزف وخروج الدم من الفم.

العوامل الخطيرة التي تتسبب في إصابتك بسرطان الرئة 

1 - الأشخاص المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة لأن السجائر بشكل عام تؤثر بشكل كبير وسلبي على صحة الرئة.

2 - تأتي إصابتك بسرطان الرئة إذا كان تاريخ عائلي بإصابتهم بنفس المرض، فهذا يزيد بنسبة كبيرة بإصابتك بنفس نوع المرض.

3 -  استنشاق المواد المسرطنة مثل غاز الرادون من ضمن أسباب إصابتك بسرطان الرئة.

طرق الوقاية الصحية

1 - ممارسة الرياضة بشكل يومي يعزز من قوة مناعتك ويحميك من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

2 - تجنب التدخين أو مجالسة الأشخاص المدخنين لحماية الرئة من خطر الإصابة بالسرطان.

3 - اتبع نظام غذائي متكامل ليعطي جسمك البروتينات والفيتامينات اللازمة لحماية جسمك من خطر الإصابة.

4 - تجنب استنشاق أي مواد مسرطنة مثل غاز الرادون.

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