السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: تقديم 166 ألفا و382 خدمة في كافة التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 166 ألفا و382 خدمة، ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الجمعة 4 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 5 آلاف و950 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 16 ألفا و540 خدمة.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ540 طفلا، فيما قدمت 32 ألفًا و883 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 315 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و345 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ1868 مواطنا.

 

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 9 آلاف و288 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 5 آلاف و642 مواطنا.

 

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 17 ألفا و496 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 33 ألفا، و120 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 42 ألفا و395 طفلا .

 

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 38 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، مع عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

 

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة البروستات الاعتلال الكلوى التطعيمات الروتينية التخصصات الطبية التواصل المجتمعي

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