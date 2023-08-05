السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صاحب شركة ناشئة: نركز على مخلفات البلاستيك وتطويعها في منتج مفيد للبشرية

مخلفات البلاستيك
مخلفات البلاستيك

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "شركة مصرية ناشئة تصنع بلاطاً صديقاً للبيئة من البلاستيك".

وتعمل الشركة على تحويل أكثر من 5 مليارات كيس بلاستيك إلى بلاط صديق للبيئة وبكفاءة أقوى من الأسمنت، حيث تعمل هذه التقنية على منع دخول أطنان النفايات إلى البحر المتوسط وخفض مستويات الانبعاثات من قطاع البناء. 

تدوير أكثر من 5 مليارات كيس بلاستيك بحلول عام 2025

وقال صاحب الشركة إن الفكرة هي التركيز على مخلفات البلاستيك وتطويعها في منتج مفيد للبشرية، وفي الوقت ذاته نتخلص من التأثير السلبي لها، منوهًا بأن صناعة مواد البناء من أكثر الصناعات الملوثة للبيئة في العالم بسبب الانبعاثات الكربونية التي تصدر من الأبنية وصناعة الأسمنت. 

وتابع: "عملنا على استخدام مخلفات البلاستيك وتحويلها إلى مواد البناء حتى تكون صديقة للبيئة دون أي انبعاثات كربونية مضرة بالبيئة". 

وأضاف: "نهدف إلى تدوير أكثر من 5 مليارات كيس بلاستيك بحلول عام 2025، ولدينا خطط للتوسع في مصر وبعض الدول العربية وبدأنا نعمل على هذا الأمر، والمطورون العقاريون وشركات المقاولات التي جربت منتجنا أعجبهم للغاية ويريدون التوسع فيهم".

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