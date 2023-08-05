زويل تعلن شروط منح البنك الأهلى للطلاب المتفوقين والأكثر احتياجًا

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن ضوابط المنحة الدراسية الكلية والجزئية والمقدمة من البنك الأهلي المصري أحد أكبر شركاء النجاح والداعم لمدينة زويل وطلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بها، منحة البنك الأهلي المصري للطلاب المتفوقين للالتحاق بالبرامج المختلفة بمدينة زويل.

وقال الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل إن فلسفة المنح الدراسية المقدمة من مدينة زويل هي تقديم منحة تفوق للطالب النابه الذي يحقق التفوق المطلوب للحصول على هذه المنحة.

وكذلك تقديم منح أخرى للطلاب الذين تم قبولهم بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمساريها الهندسي والعلمي ولكنهم غير قادرين على تحمل نفقات الدراسة كاملة إذ تتحمل المدينة في إطار هذه الشراكة جانبًا من هذه المنحة من مواردها الذاتية، إضافة إلى ما يقدمه البنك الأهلي وما يستطيع الطالب تحمله لتتحقق بهذه الفلسفة العدالة المطلوبة وعدم حرمان طالب من الدراسة بسبب عدم مقدرته المادية وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

على أن تكون شروط الالتحاق:

-أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية أو مدارس ستيم دفعة 2022/ 2023.

-هذه المنحة مقدمة فقط للراغبين بالدراسة بكلية العلوم أو الهندسة بمدينة زويل.

-أن يحصل المتقدم على الحد الأدنى للقبول بكليتي العلوم والهندسة المعلن من قِبل جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل.

-يجب على المتقدم ملء استمارة التقديم على الدراسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل من خلال موقع المدينة، واجتياز كل الاختبارات المطلوبة بالإضافة إلى ملء استمارة المنحة.

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

-يتم قبول الطلبة من شعبتي علمي علوم أو علمي رياضة فقط.

-على الطالب اجتياز امتحانات القبول والمقابلة الشخصية بمدينة زويل.

-يحصل الطالب على منحة تفوق من الجهة المانحة يتم تقريرها تبعًا للجنة المنوطة ببحث كل حالة على حدة "وتكون الأولوية للطلاب الأكثر احتياجًا بشرط اجتياز متطلبات الالتحاق بالجامعة".

-استمرارية المنحة طيلة سنوات الدراسة تشترط تفوق الطالب العلمي وحصوله على معدل تراكمي لا يقل عن (3).

كيفية التقديم:

-ملء استمارة التقديم الخاصة بالدراسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا من خلال الرابط التالي:

https://undergrad.zewailcity.edu.eg/application/