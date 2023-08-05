محافظ أسيوط يعتمد قرعة الـ145 "ميكروباص" للعمل كسرفيس

وافق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة على اعتماد نتيجة الفائزين في قرعة الـ145 ميكروباص سعة 14 راكب التي تم إجراؤها في أبريل الماضي للحصول على ترخيص تسيير للعمل كسرفيس داخل المحافظة.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النقل الجماعي والقضاء على المركبات غير الآمنة بوسائل النقل الداخلية وتسهيل الحركة والانتقال وتخفيف الزحام وتوفير وسيلة نقل آمنة للمواطنين تضمن لهم الراحة والآمان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كانت محافظة أسيوط قد أجرت قرعة علنية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وأشرف محمد مدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالمحافظة، ومجدي عزيز مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية.

وتم إجراء القرعة أمام جميع المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط ضمانًا للشفافية والعدالة، وتم اختيار الفائزين لترخيص 145 ميكروباص سعة 14 راكبا للعمل كسرفيس أجرة داخل مواقف المحافظة، وتم اختيار عدد احتياطي فى حال عدم قيام أحد من الفائزين باستيفاء الإجراءات المطلوبة وفقًا للضوابط والشروط المنظمة لذلك طبقًا للاحتياجات الفعلية، والكثافات السكانية على أرض الواقع.

وسيتم ترخيص عدد 15 سيارة ميكروباص لكل خط من خطوط "ديروط/ موقف الأزهر" وخط "القوصية/ موقف الأزهر" وخط "منفلوط/ موقف الأزهر" وخط "أبوتيج/ نزلة عبداللاه"، فضلا عن ترخيص عدد 10 سيارات ميكروباص لكل خط من خطوط أبنوب/ موقف الأزهر، وخط صدفا/ موقف النزلة وخط الساحل/ موقف النزلة، وخط البداري/ موقف النزلة وخط الغنايم/ موقف النزلة وخط موقف المعلمين/ موقف الأزهر وخط مدينة أسيوط الجديدة/ موقف الأزهر، بالإضافة إلى 10 سيارات ميكروباص داخل مدينة أسيوط الجديدة "سرفيس داخلي"، وعدد 5 سيارات ميكروباص على خط مدينة 30 يونيو/ موقف الأزهر.

يُذكر أن محافظة أسيوط قد أعلنت في وقت سابق عن تلقي طلبات الراغبين في ترخيص سيارات الميكروباص للعمل كسرفيس داخل مواقف المحافظة في الفترة من 5 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر 2022 بمقر الإدارة العامة للمواقف بشارع التحكم المركزي بحي شرق وفقا للشروط المعلنة للتقديم على أن يشترط ألا يكون المتقدم يملك سيارة أجرة باسمه وذلك وفقًا للضوابط والشروط المنظمة لذلك.

المجلس التنفيذي بمحافظة أسيوط