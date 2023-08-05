السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الأمريكية: مراجعة برامج مساعدات النيجر

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، عن أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال: إن واشنطن ستواصل مراجعة المساعدات الخارجية والتعاون مع النيجر، مع تطور الوضع على الأرض بما يتوافق مع أهداف السياسة الأمريكية والقيود القانونية.

وأكد "بلينكن"، في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستوقف مؤقتًا بعض المساعدات الخارجية المخصصة للنيجر، مشيرًا إلى أن ذلك لن يشمل المساعدات الإنسانية والغذائية الضرورية.

وأشار إلى أن واشنطن ستواصل أنشطتها في النيجر قدر الإمكان، بما في ذلك العمليات الدبلوماسية والأمنية لحماية المواطنين الأمريكيين.

تقديم المساعدة الأمريكية لحكومة النيجر

وأوضح أن تقديم المساعدة الأمريكية لحكومة النيجر يعتمد على الحكم الديمقراطي واحترام النظام الدستوري، بما يتفق مع الخطوات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" والاتحاد الإفريقي.

وشدد البيان على التزام الولايات المتحدة بدعم شعب النيجر، وتقديم المساعدات من أجل الحفاظ على ديمقراطيتهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس، داعيًا لاستعادة حكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيًا.

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