إصابة شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ في سوهاج

أصيب شاب عشريني بطلق ناري عن طريق الخطأ بناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات في سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد استقبال المدعو “أحمد ع م م” سن 27 عاما بمستشفى راشد التخصصى حاصل علي معهد حاسب آلي، مصاب بطلق ناري بالبطن من الناحية اليمنى.

بالانتقال والفحص أفاد بأنه أثناء تواجده بمنزله بذات الناحية وبرفقته نجل عمه “محمود ع م م” 31 عاما صاحب مكتب مقاولات ومقيم بذات الناحية، وحال عبث الثاني بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ نتج عنها إصابته، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وحرر محضر بالواقعة واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.