السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز الشروق: بيع محال تجارية وصيدلية في مزاد علني .. وتكثيف صيانة المسطحات الخضراء

جهاز تنمية مدينة
جهاز تنمية مدينة الشروق

صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم بيع 3 محال تجارية وصيدلية بالمزاد العلني بمواقع متفرقة بالمدينة، وذلك في إطار خطة الجهاز لزيادة الخدمات المقدمة لقاطني المدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم استهداف مناطق: دار مصر، الشباب 70م2 و 100م2، التاسعة عمارات، وتم ترسية المحال بالأسواق المنفذة عن طريق الجهاز بتلك المناطق بمساحات تتراوح من 22م2 : 38م2، والتى ستساهم في توفير أنشطة متنوعة للتيسير على السكان وجعل الخدمات بالقرب من محال إقامتهم، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال خطة الطرح تباعاً لتشمل أنحاء مدينة الشروق كافة.

وفي سياق متصل، أكد المهندس على سعد،  استمرار أعمال رفع كفاءة وتجميل المسطحات الخضراء، لافتاً إلى أنه جارٍ الآن تدعيم وزراعة شتلات الزهور بالحدائق والمتنزهات المفتوحة والجُزر بالحى الأول ومركز المدينة، كما وجه بتكثيف أعمال الرعاية اللازمة حفاظاً على المزروعات.

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