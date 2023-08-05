السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس جامعة سوهاج يكشف الاستعدادات لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بالتنسيق

الدكتور حسن النعماني
الدكتور حسن النعماني

كشف الدكتور حسن النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، أن جامعة سوهاج  مستعدة لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بالتنسيق الإلكتروني، مضيفا أن الجامعة تضم المعامل الإلكترونية.

وأضاف النعماني خلال مداخله هاتفية لبرنامج“هذا الصباح ”المذاع على فضائية “أكسترا نيوز”، أن الجامعة تضم مقرين، مشيرًا إلى أن التنسيق بالمبنى القديم بمدينة ناصر أمام نادي الشرطة، وأنه تم تجهيز معملين لاستقبال وتسجيل الطلاب رغباتهم بالمرحلة الأولى،  في معمل نادي تكنولوجيا المعلومات به ٢٠ جهاز كمبيوتر، ومعمل مشروع تقييم طلاب الامتحانات ويوجد به ٦٠ جهاز كمبيوتر.

وأكد حسن النعماني، على وجود مهندسين متخصصين مدربين على أعلى  مستوي يقوموا بمساعدة الطلاب على كيفيةكتابة الرغبات للتقدم للجامعات، ويتم أيضا  تسجيل الاستمارات.
 


 

“إكسترا نيوز” استعدادات التنسيق الالكتروني الامتحانات القائم باعمال بالمرحلة الاولي تسجيل الطلاب تسجيل الرغبات تكنولوجيا المعلومات

الأكثر قراءة

الأهلى يدرس التظلم على عقوبة محمود كهربا.. ويستقر على بديل أبوعبلة

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.. تنسيق الجامعات الخاصة ومصروفاتها لعام 2024/2023

اندلاع حريق فى مبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة

الصور الأولى لاندلاع حريق في مبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة

"ربيع": قناة السويس تسمح بمرور 120 سفينة دون عائق.. والتطوير لا نهاية له

زوجة تتهم زوجها بتلقي الرشوة أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه