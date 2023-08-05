رئيس جامعة سوهاج يكشف الاستعدادات لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بالتنسيق

كشف الدكتور حسن النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، أن جامعة سوهاج مستعدة لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بالتنسيق الإلكتروني، مضيفا أن الجامعة تضم المعامل الإلكترونية.

وأضاف النعماني خلال مداخله هاتفية لبرنامج“هذا الصباح ”المذاع على فضائية “أكسترا نيوز”، أن الجامعة تضم مقرين، مشيرًا إلى أن التنسيق بالمبنى القديم بمدينة ناصر أمام نادي الشرطة، وأنه تم تجهيز معملين لاستقبال وتسجيل الطلاب رغباتهم بالمرحلة الأولى، في معمل نادي تكنولوجيا المعلومات به ٢٠ جهاز كمبيوتر، ومعمل مشروع تقييم طلاب الامتحانات ويوجد به ٦٠ جهاز كمبيوتر.

وأكد حسن النعماني، على وجود مهندسين متخصصين مدربين على أعلى مستوي يقوموا بمساعدة الطلاب على كيفيةكتابة الرغبات للتقدم للجامعات، ويتم أيضا تسجيل الاستمارات.





