السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إجراء 57 قسطرة قلبية خلال 3 أيام ضمن مبادرة "100 يوم صحة" بقنا

وزير الصحة
وزير الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إجراء 57 قسطرة قلبية تشخيصية، وعلاجية، وتركيب دعامات دوائية، خلال 3 أيام، بالتعاون مع كلية طب جامعة السويس، ضمن أعمال مبادرة «100 يوم صحة» بمحافظة قنا.

يأتي ذلك ضمن قافلة طبية تعمل تحت مظلة مبادرة «100 يوم صحة» للقضاء على قوائم انتظار القساطر القلبية بمحافظة قنا، وذلك في إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وأشرف غريب الداودي محافظ قنا، وبالتنسيق مع الدكتور علي حسين عطا رئيس جامعة السويس، والدكتور عبدالرحمن الطحان عميد كلية طب السويس. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، أن القافلة تقدم خدماتها في مستشفى قنا العام، خلال الفترة من 2 إلى 5 أغسطس الجاري، وتضم فريقا طبيا من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب جامعة السويس، بالتنسيق مع أعضاء الفريق الفني من قطاع الطب العلاجي.

من جهته، قال الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، إن القافلة أجرت 42 قسطرة قلبية تشخيصية، و15 حالة قسطرة علاجية وتركيب دعامات دوائية وبالون.

أعمال حملة 100 يوم صحة أعلنت وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي التدخلات الجراحية اشرف غريب

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