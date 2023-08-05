إزالة حالتيِّ تعدٍ بالبناء على أراضي زراعية بأخميم في سوهاج

واصلت الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، جهودها المستمرة في تطبيق القانون وإزالة التعديات ومخالفات البناء في مهدها وقبل تطويرها إزالة فورية.

وتمكنت الوحدة المحلية لقرية نيدة، من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ووقف أعمال البناء المخالف بناحية حوض الشيمي على مساحة 200 متر وتحرير المحاضر اللازمة ومصادرة الأدوات المستخدمة.

وقامت الوحدة المحلية لقرية الكولة بوقف أعمال البناء المخالف بدون ترخيص وفك وإزالة الشدة الخشبية لسقف الدور الأول العلوى لمنزل على مساحة 80 مترًا خارج الحيز العمراني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وتعليمات المهندس لطفي الشريف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بعدم التهاون فى استرداد أراضى أملاك الدولة، والتصدى بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة للقانون، وتنفيذ الإزالات الفورية، وتفعيل فرق الرصد الميداني، والإبلاغ الفوري عن حالات المخالفة للتمكن من سرعة التعامل معها والتصدي لها.