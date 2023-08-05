تقرير: حرائق اليونان دمرت 50791 هكتارا من الغطاء النباتي

قال تقرير صادر عن معهد علم الفلك والفيزياء الفلكية في اليونانية ونقلته وكالة “Amna” اليونانية، بأن الحرائق التي اجتاحت اليونان في يوليو الماضي دمرت 50791 هكتارا من الغطاء النباتي في البلاد، وكانت الأسوأ في 13 عاما.

وقال التقرير: "الحرائق ألحقت أضرارا أكثر بكثير مما شهدته الفترة نفسها في السنوات الـ13 الماضية، وتزيد المساحة المحروقة في يوليو الماضي 3 مرات عما كانت عليه في يوليو 2022 و4 مرات عن يوليو 2021".

وأضاف التقرير: “نحو 43% من الأراضي المنكوبة بالحرائق العام الجاري تضررت بالحرائق في الماضي، الأمر الذي يعقد بشكل كبير انبعاث المنطقة وخاصة في جزيرة كورفو، حيث كانت 50% من المنطقة المحروقة قد احترقت في أعوام 2000 و2005 و2007 و2011 و2017”.

حريق فى مستودع ذخيرة بالقرب من بلدة نيا أنخيالوس



اندلع حريق في مستودع ذخيرة بالقرب من بلدة نيا أنخيالوس وسط اليونان، وسماع دوي انفجارات في أعقابه، على ما أفادت محطة "إي.آر.تي" اليونانية.

وقالت المحطة اليونانية، إن حريقًا اندلع بمستودع ذخيرة تابع للقوات الجوية اليونانية، مشيرةً إلى أن دوي انفجارات شديدة سُمعت أثناء اندلاع الحريق.

وأضافت المحطة أنه لأسباب احترازية، يتم نقل عدد من طائرات "إف-16" من قاعدة "نيا أنخيالوس" الجوية إلى قاعدة جوية أخرى.

ومنذ أيام، لجأ نحو 19 ألف مواطن وسائح في جزيرة رودس اليونانية إلى المدارس والملاعب المغلقة، بعد إجلائهم من قرى ومنتجعات ساحلية، في ظل استمرار حرائق الغابات في الجزيرة، لليوم السادس.

وذكرت الصحف المحلية، أنه "تم إجلاء 19 ألف شخص، بعدما أدت الرياح القوية إلى اتساع الحريق، ليستعر من جديد على طول الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة".

وتم تأمين مساحات للإيواء المؤقت لآلاف السكان والسياح، الذين تم إجلاؤهم من منازلهم أو أماكن إقامتهم، في الفنادق ومراكز المؤتمرات والصالات الرياضية والمدارس والأماكن العامة.

وفي المجموع، وفقًا للمركز الوطني للطوارئ ووزارة الصحة في منطقة بحر إيجة، تم إدخال 9 أشخاص يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي إلى المستشفيات، وتلقوا إسعافات أولية فورية وغادروا بعد ذلك مباشرة.