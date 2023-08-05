زوجة تتهم زوجها بتلقي الرشوة أمام محكمة الأسرة

" الفلوس الحرام عمت عينه وأصبح لديه القدرة على التخلي عن مبادءه ودينه فى مقابل الحصول على الأموال الأكثر “ بهذه الكلمات بدأت بها “ جيهان .م دعواها التى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية تطالب فيها بخلع زوجها والتى تحمل رقم ” 592 ” لسنة 2023 .

وقالت " الزوجة " فى مستهل حديثها لـ " الدستور " تزوجت زواجه تقليديه ووافقت عليه بعد السؤال عنه عدة مرات والجميع شهد بأخلاقه العالية وتدينه ، و أثمر زواجنا عن إنجاب 3 أبناء ، وكانت حياتنا تقليدية للغاية خالية من المشاكل والخلافات اثناء عمله فى إحدى الشركات الخاصة ، حتى انتقل للعمل فى إحدى الشركات العقارية الكبرى ومن هنا انقلبت حياتنا رأسا على عقب فبرغم علمي الكامل براتبه إلا أنني كنت أجد معه طوال الوقت أموال بشكل مبالغ فيه ، ففى البداية كان يخبرني بأنها أموال يأخذها من العهدة الخاصة به ويقوم بتسديدها أول كل شهر ، فلم أشك فى كلامه مطلقا وكنت أثق به ثقة عمياء ، وبعد ستة أشهر فقط قام بشراء سيارة حديثة ، فأصبت فى حالة من الذهول وتحدثت معه كثيرا وطلبت منه معرفة مصدر تلك الأموال ، حاول الكذب والتضليل عليا وأخبرني بأنه قام بأخذ قرض سيارة .

وتابعت الزوجة : بعد فترة بسيطة اكتشفت شراءه شقة بإحدى المدن الجديدة ، ويقوم هذه الفترة بتشطبها ، وبعد الضغط عليه وتهديده بترك المنزل اذا لم يخبرني عن مصدر تلك الأموال ، صارحني وأخبرني تلقيه رشاوى من بعض المقاولين لتخليص لهم بعض المصالح من الموقع ومساعدتهم فى الحصول على بعض الأعمال مبررا بأن هؤلاء المقاولين بيتحصلوا من الشغل الذى يساعدهم فى أخذه على ملايين ، فأخبرته بأن ما يفعله حرام شرعا وعليه التخلص من هذه الأموال حتى لا تكون سببا فى مرض أحد من أبنائنا وطلبت منه ترك الوظيفة نهائيا والبحث عن مصدر رزق اخر ، لكنه رفض وطلب منى القبول بهذا الوضع حتى يعيش أبنائنا حياة كريمة ، وبعد محاولات عديدة معه فشلت فى إرجاعه من هذا الطريق وأخيرا قمت بإصطحاب أبنائى خوفا عليهم من الأموال الحرام وقررت العمل والإنفاق عليهم ولذلك لجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده .