السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقطور والمحلة في الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز قطور والمحلة، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية بلتاج بإزالة كلية لمباني بالبلوك والمونة الأسمنتية بعزبة الكوم التابعة لقرية بلتاج مركز قطور.

كما تفقد المحافظ، قيام مركز ومدينة المحلة بإزالة حالتيِّ تعدٍ على أرض زراعية، حيث تم بناء سور من ثلاث أضلاع ٣٠م × ٢٠م × ٢٠م بعمل سمل خرساني وبناء بالبلوك والمونة الأسمنتية حول مساحة 3 قيراط خارج الحيز العمراني، وتمت إزالة المخالفة إزالة كلية بناحية بقرية البنوان التابعة لوحده المحلية بالبنوان، بالإضافة إلى شدة خشبية لصب دور ثان علوي خارج الحيز العمراني على مساحة 100 متر وتمت الإزالة كلية وفك الشدة الخشبية بوحده المحلية ببلقينا.

فضلاً عن قيام حي ثان المحلة بفك شدة خشبية بشارع كمال درويش، منطقة الشعبية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك بالإضافة إلى حملات إزالة المباني المخالفة للقانون مستمرة على مدار اليوم الكامل، مشيرًا إلى منع البناء المخالف للقانون.

وشدد محافظ الغربية، على استمرار حملات إزالة التعديات ومنع أي تعد جديد نهائي والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.

رحمي التنسيق بين كافة الجهات لتذليل العقبات إمام إزالة التعديات

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