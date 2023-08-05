السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كيف يقضي البابا تواضروس فترة صوم العذراء 2023؟

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الإثنين 7 أغسطس 2023، صوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر حتي 22 أغسطس 2023.


وخلال فترة الصوم تنظم الكنائس النهضات الروحية والعظات وصلوات القداسات الإلهية، والذي يترأسها اساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن خريطة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال صوم العذراء مريم 2023.

وقالت مصادر كنسية، إن البابا تواضروس الثاني يقضي خلوته خلال فترة صوم العذراء مريم مابين القاهرة والإسكندرية، إذ يلقي عظات الأربعاء طيله فترة الصوم بالإسكندرية.
وتابعت المصادر كنسية، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس عظته الأسبوعية والذي يتزامن مع  ثالث أيام نهضة صوم العذراء مريم بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف البار بسموحة بالإسكندرية.

وتطلق كنيسة السيدة العذراء مريم ويوسف البار النهضات الروحية والقداسات الإلهية طيلة صوم العذراء مريم، والذي يبدأ في 7 أغسطس 2023، وينتهي في 22 أغسطس 2023.

ويشارك في نهضات الكنيسة عدد من الأساقفة والرهبان والكهنة طيلة فترة الصوم.

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