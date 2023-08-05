تقرير دولى يدعو لزيارة الأقصر: أكبر متحف فى الهواء الطلق بالعالم

دعا تقرير دولي لزيارة الأقصر، ووصفها بأنها أكبر متحف في الهواء الطلق في العالم، ووجهة آسرة تقدم مزيجًا من التاريخ الغني ومناطق الجذب الحديثة والتجارب الثقافية الفريدة.

وقال موقع Map Quest الدولي لحجز الفنادق والمطاعم ورحلات الطيران، تشتهر الأقصر بتاريخها الغني وتراثها الثقافي، باعتبارها العاصمة السابقة لمصر القديمة ، تعد المدينة موطنًا للمواقع التاريخية الرائعة مثل مجمع معبد الكرنك ووادي الملوك والملكات، التي تقدم لمحة عن العالم الرائع لمصر القديمة وتجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، يعد استكشاف خيارات النقل في الأقصر مجرد بداية لرحلة لا تُنسى عبر تاريخ المدينة الآسر ومناطق الجذب السياحي.

وقال التقرير الدولي، تزخر الأقصر بقصص الحضارات، والتراث الغني والآثار المهيبة التي تنتظرها في هذه الوجهة الرائعة، منها مايلي:

وادي الملوك والملكات

يعتبر وادي الملوك والملكات مناطق جذب بارزة في طيبة، حيث تم نحت المقابر المتقنة بشكل معقد في سفوح الجبال، يأسر مجمع معبد الكرنك المذهل الزوار بمعابده المهيبة ومسلاته وتماثيله، يوفر معبد الأقصر، رؤى قيمة في معتقدات وممارسات المصريين القدماء.

ويضم وادي الملوك وحده أكثر من 60 مقبرة، بما في ذلك مقبرة توت عنخ آمون الشهيرة، التي اكتشفها هوارد كارتر عام 1922.

يحمل وادي الملوك والملكات في الأقصر أهمية تاريخية، وكانت هذه الوديان بمثابة مواقع دفن للفراعنة والملكات خلال فترة المملكة الحديثة في مصر القديمة، تقدم المقابر، مثل مقبرة توت عنخ آمون الشهيرة لمحة عن الممارسات الجنائزية المصرية القديمة.

تعد مشاهدة وديان الملوك والملكات تجربة مدهشة، بالوقوف في حضور هذه المقابر القديمة، لا يسع المرء إلا أن يقدّر الحرفية والأهمية الثقافية التي تمثلها، سواء كنت من عشاق التاريخ أو مهتمًا بالماضي ، فإن وديان الملوك والملكات في الأقصر هي وجهة لا بد من زيارتها.

مجمع معبد الكرنك

يعتبر مجمع معبد الكرنك في الأقصر بمصر من المعالم التاريخية الهامة، وهي تغطي أكثر من 200 فدان، واستغرق بناؤها أكثر من 2000 عام، المجمع مخصص لعبادة الآلهة المختلفة، مع التركيز الأساسي على آمون.

ويضم مجمع معبد الكرنك المعابد والأبراج والمسلات والتماثيل التي تعرض عظمة مصر القديمة وتألقها المعماري، وتتيح زيارة مجمع معبد الكرنك الانغماس في التاريخ الغني وثقافة مصر القديمة.

واستكشاف مجمع معبد الكرنك أمر لا بد منه عند زيارة الأقصر، ويوفر فرصة فريدة للتواصل مع الحضارة القديمة التي ازدهرت في هذه المنطقة.

معبد الأقصر

معبد الأقصر بني حوالي 1400 قبل الميلاد، وهو موقع تاريخي مهم في الأقصر، إنه مثال مذهل للعمارة المصرية القديمة، وقد تم تكريسه للإله آمون للطقوس والاحتفالات الدينية.

ويمكن للزوار أن يتعجبوا من أبراج المدخل الضخمة، والكتابات الهيروغليفية المعقدة، وتماثيل الفراعنة والآلهة، ويتميز المعبد بشارع أبو الهول، وهو طريق طويل تصطف على جانبيه تماثيل أبو الهول التي كانت تربطه ذات مرة بمعبد الكرنك، في الليل يضيء معبد الأقصر، مما يخلق جوًا ساحرًا.

متحف الأقصر

متحف الأقصر في الأقصر بمصر هو معلم جذب يجب زيارته، يعرض مجموعة رائعة من القطع الأثرية المصرية القديمة، مما يوفر للزوار نظرة رائعة على تاريخ المنطقة الغني.

وتتميز المعروضات بالتماثيل والنقوش والمجوهرات والعناصر اليومية، وكلها في حالة جيدة بشكل استثنائي.

ويضم متحف الأقصر أيضًا توابيت مزينة بشكل معقد وتوابيت خشبية مزينة بالهيروغليفية وألوان نابضة بالحياة توفر نظرة ثاقبة لممارسات الدفن المصرية القديمة.

كورنيش الأقصر

كورنيش الأقصر هو متنزه جميل على الواجهة البحرية، ويوفر إطلالات خلابة على نهر النيل بمياهه المتلألئة التي تعكس درجات اللون الذهبي للشمس.

ويمكن للزوار الاستمتاع بالمشي على طول الكورنيش والاستمتاع بالأجواء الهادئة ومشاهد وأصوات المدينة، ويعد الكورنيش مكانًا شهيرًا للسكان المحليين والسياح للركض أو ركوب الدراجات أو الاسترخاء على ضفة النهر.

كما يعد الكورنيش موطنًا لأسواق الشوارع النابضة بالحياة، حيث يمكن للزوار التسوق لشراء الهدايا التذكارية والحرف المحلية والمنتجات المصرية التقليدية.

وتضيف الأجواء والشاشات الملونة إلى سحر المنطقة، وسواء كنت ترغب في الاسترخاء أو الانغماس في الطعام اللذيذ أو استكشاف العروض الثقافية في الأقصر ، فإن كورنيش الأقصر هو وجهة لا بد من زيارتها ويلبي احتياجات الجميع.

ركوب منطاد الهواء الساخن

توفر رحلات منطاد الهواء الساخن في الأقصر مناظر خلابة للمدينة القديمة ونهر النيل، ويمكنك التحليق فوق وادي الملوك والملكات والاستمتاع بالمناظر الخلابة للمقابر والمعابد أدناه، كما يمكن رؤية مجمع معبد الكرنك ومعبد الأقصر من أعلى، مما يعرض عظمتهما من زاوية مختلفة.

إذا كنت تبحث عن طريقة فريدة لا تُنسى لاستكشاف عجائب الأقصر ، فإن ركوب منطاد الهواء الساخن أمر لا بد منه، سواء كنت من عشاق التاريخ أو تبحث عن مغامرة مثيرة، فإن ركوب منطاد الهواء الساخن في الأقصر سوف يترك لك ذكريات تدوم مدى الحياة.

رحلات نهر النيل

تقدم رحلات نهر النيل تجربة فريدة من نوعها في الأقصر، وتتيح لك هذه الرحلات البحرية في نهر النيل استكشاف جمال وتاريخ أطول نهر في العالم مع الاستمتاع بوسائل الراحة الفاخرة على متن السفينة، ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والمواقع التاريخية على طول ضفاف النهر.

وتأخذك رحلة نهر النيل عبر المعالم التاريخية مثل معبد الأقصر ومعبد الكرنك ووادي الملوك.