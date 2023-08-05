السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة طفل مذبوحا بالفيوم

الطفل الضحية
الطفل الضحية

خيّمت حالة من الحزن على أهالي قرية كحك بحري التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، عقب العثور على جثة طفل كان متغيبًا، مذبوح في طريق عزبه خضير الزراعي، بعد يوم من اختفائه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفل مذبوح وملقى في الطريق.

وانتقل على الفور ضباط الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبينّ العثور على جثة طفل يدعى حمزه عشري محمود خالد، وتبينّ أنّه مبلغ باختفاءه أثناء لعبه في الشارع لوقت متأخر.

وجرى نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

العثور جثة طفل مذبوح بقرية كحك بحري بالفيوم

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