صحيفة "إيكاثميرنى": مصر شريك استراتيجى لليونان

سلطت صحيفة "إيكاثميرني" اليونانية، الضوء علي تصريحات وزير الخارجية اليوناني وتأكيده بأن مصر شريك استراتيجي لليونان.

وقال وزير الخارجية اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، الجمعة ، عقب اختتام اجتماعاته في العلمين، إن مصر دولة "تحافظ اليونان معها على علاقات تقليدية ، وهي بلد شريك استراتيجي لليونان، وقد طورنا معها علاقات ثنائية ممتازة في السنوات الأخيرة"، مع نظيره وزير الخارجية سامح شكري.

وكان جيرابيتريتيس ضمن وفد يرافق رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في زيارته لمصر الخميس الماضي لإجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكان شكري قد دعاه لتمديد زيارته ليوم واحد لمواصلة المناقشات على المستوى الوزاري ، بحسب مصادر دبلوماسية.

كما سلطت الصحيفة الضوء علي تصريحات جيرابيتريتيس الذي قال إن البلدين ناقشا من بين القضايا الأخرى المتعلقة بربط الطاقة الكهربائية بين مصر واليونان - والتي ستوفر لليونان وأوروبا تمايز واستقلالية في مجال الطاقة، وخلق علاقات تعاون للتعامل معها. تغير المناخ.

كما ناقشت اليونان ومصر تعاونهما في التجمعات متعددة الأطراف، لا سيما في المجموعة الثلاثية مع قبرص، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا والذي سنقوم بتوسيعه أكثر في المستقبل القريب.

في اجتماعات الجمعة ، قال جيرابيتريتيس إن المناقشات امتدت إلى القضايا الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​، حيث يتفق كلا البلدين في جميع القضايا تقريبًا ، واتفقنا على تنسيق ممارساتنا من أجل تحقيق نتائج أفضل بطريقة منسقة في المنتديات الدولية.

كما سيقوم هو وشكري بزيارات رسمية تجارية في المستقبل القريب ويلتقيان في إطار اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل في نيويورك.

وقال وزير الخارجية اليوناني: "ما يهمنا هو الحفاظ على هذه العلاقة الاستراتيجية التي نتمتع بها مع مصر وتعزيزها".

قال الوزير اليوناني ، إن مصر واليونان تشتركان في جذور وتقاليد مشتركة ، وبالطبع فلسفة مشتركة حول قضايانا الثنائية ومتعددة الأطراف.