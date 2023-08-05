تقرير أمريكى: الجفاف في أوروبا يهدد طريق التجارة النهرية الرئيسية

قالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن الجفاف في أوروبا يهدد طريق التجارة النهرية الرئيسية، وانخفاض منسوب المياه يضر بالشحنات التجارية المنقولة عبر الممرات المائية بالقارة ويرفع تكاليف الشحن مع زيادة الأسعار.

وأكد التقرير أن الجفاف في أوروبا لا يتسبب فقط في حرائق الغابات والمخاطر على الأمن الغذائي، ولكنه يهدد أيضًا الشحنات المنقولة على أنهار القارة، بسبب انخفاض مستويات المياه.

وأضاف التقرير، أن نهر الراين، وهو طريق تجاري مهم يمر عبر ألمانيا عبر المدن الأوروبية إلى ميناء روتردام، أصبح أكثر ضحالة في النقاط الحرجة، ففي الأسبوع الماضي انخفضت المياه في كاوب، وهي بلدة تبعد حوالي 50 ميلاً إلى الغرب من فرانكفورت حيث يتم متابعة المستويات عن كثب، إلى أدنى مستوى لها هذا العام.

ومع انخفاض منسوب المياه، تنخفض قدرة السفينة وترتفع تكاليف الشحن، مع زيادة الأسعار حيث تصبح الأنهار ضحلة.

وقال تيم بيكهوف، خبير إدارة المشتريات والموردين في شركة ماكينزي: “كانت أحجام الشحن على نهر الراين متسقة إلى حد ما على مدار العشرين عامًا الماضية أو نحو ذلك، ومنذ عام 2021 رأيناهم يتراجعون الآن عامًا بعد عام. إنه اتجاه وربما اتجاه سيستمر”.

وأضاف أنه يتم شحن البضائع مثل النفط والكيماويات والحبوب عبر نهر الراين، وانخفضت مستويات المياه إلى درجة أن بعض السفن أبحرت ربعها فقط في أغسطس من العام الماضي، وفي عام 2018 انخفضت الشحنات المنقولة عبر الممرات المائية الداخلية في ألمانيا بنسبة 11.1٪ على أساس سنوي.