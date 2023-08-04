لحظة دخول عالمية للنجم أحمد سعد فى بداية حفل مهرجان العلمين (فيديو)

أعادت قناة ON نشر فيديو لحظة دخول النجم أحمد سعد في بداية حفل مهرجان العلمين وأطرب فيه مسامع الحضور بأغنيات "وسع وسع" و"صدقيني"، وسط هتاف كبير من الجمهور.

وقدم النجم أحمد سعد أغنية "بحبك يا صاحبي" في حفل مهرجان العلمين، وقال: "عاوز أقدم التحية لأخويا النجم عمرو سعد، موجود معانا في الحفلة وأول مرة أغنيها وهو معايا".

وقال النجم أحمد سعد خلال صعوده على المسرح بمهرجان العلمين: "مبسوط إني معاكم علشان نكسر الدنيا، والشخص النكدي مالوش مكان معانا".

وبدأ النجم احمد سعد حفله الغنائي بمهرجان العلمين في دورته الأولى بأغنية "الملوك" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أعرب النجم أحمد سعد عن سعادته بنجاح حفله الغنائي الأخير، ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" بمدينة العلمين الجديدة.

ونشر سعد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، عددًا من صور الحفل الذي رفع شعار "كامل العدد" وعلق: "مش هقدر أقول حاجة غير الحمد لله من حفل مهرجان العلمين الجديدة".