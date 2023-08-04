الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| محمد عبدالمالك: الرسول كان يعدل بين عموم الناس وليس المسلمين فقط (فيديو)

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد المالك

قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنَّ عدل النبي صلّ الله عليه وسلم، لم يقف عند المسلمين وحدهم بل كان يعدل بين عموم الناس حتى لو كانوا من غير المسلمين استجابه لأمر الله تعالى في كتابه العزيز حيث قال (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين).

واستشهد عبدالمالك، اليوم الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات"، المذاع عبر قناة الناس، على عدل الحبيب بقصة المرأة المخزومية التي سرقت المتاع فأرسلوا أسامة بن زيد إلى النبي محمد صلّ الله عليه وسلم ليشفع للمرأة عند النبي لأنه حِبه وابن حِبه، ليغضب رسول الله ويقول له "أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة.. إنما أهلك الله من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد"، ثمَّ أقسم بالله غير حانث قائلاً "لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس عدل النبي ايات بينات قصة المرأة المخزومية

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