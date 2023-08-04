«تموين الغربية»: ضبط عدة مخالفات خلال حملة مكبرة بمركز قطور

نفذت مديرية التموين بالغربية، اليوم الجمعة، حملة تموينية على عدة مخابز بلدية مدعمة في دائرة مركز قطور، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وبالتعاون مع إدارة تموين قطور ومفتشو إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الغربية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر نقص وزن، ومحضرين لمخابز بلدية تصرفت في 53 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بلغت 2.650 طن وذلك بالمراجعة مع الإدارة.

كما تم ضبط وتحرير محضر عدم نظافة أواني العجين وعدم وجود لوحة ميزان صالحة للعمل، ومحضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات. وتم أيضاً ضبط (8) شيكارات تجميع لدي مخبز بلدي مدعم، بلغت وزنها 400 كيلو جرام، مخبأة في مكان سري بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفة.

إضافة إلى ضبط (3) شيكارات تجميع لدي مخبز بلدي مدعم، بلغت وزنها 150 كيلو جرام، مجمعة بعد انتهاء مواعيد عمله، مخصومة من الحصة اخاصة بالمتعهد بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفة.