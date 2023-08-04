صوفيا الخولى لـ"لوغاريتم": مزجت بين الخط الكورى والعربى لربط جسر ثقافى

أكدت الباحثة صوفيا الخولي، الأولى على دفعتها في تربية نوعية قسم تربية فنية جامعة الإسكندرية، وهي باحثة ما بعد الدكتوراه مقيمة في سول، أنها ابتكرت خطًا جديدًا يمزج بين الخطين الكوري والعربي، والهدف من هذا المشروع إقامة جسر ثقافى عربى كورى.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "لوغاريتم" مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة: "بحثت عن نقاط التشابه بين الثقافتين وإظهار جمالها وإخراج رؤية فنية جديدة لم تحدث قبل ذلك، فكان من الصعب أن أرى دراسات سابقة عن هذا الأمر".

وتابعت صوفيا الخولي: "قمت بأعمال للخط على الملابس والشنط وهي 3 كلمات "السلام والحب والأمل"، وأقوم بالرسم على ورق الأرز".