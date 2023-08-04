بعد إدانة «نافالنى».. بلينكن: «الكرملين لا يمكنه إسكات الحقيقة»

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عبر منصة "إكس": "تدين الولايات المتحدة بشدة إدانة روسيا لزعيم المعارضة أليكسي نافالني بتهم سياسية الدوافع. لا يستطيع الكرملين إسكات الحقيقة. يجب إطلاق سراح نافالني".

وسبق أن اتهمت واشنطن، موسكو بعدم احترام حقوق المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني ولا سيما من خلال عدم السماح له "بالتواصل بحرية مع محاميه".

وكانت محكمة روسية أصدرت، في وقت سابق الجمعة، حكماً بالسجن على المعارض الروسي أليكسي نافالني (47 عاما)، المسجون أساسًا، لمدة 19 سنة إضافية بعد إدانته بتهمة التطرف سيمضيها في سجن آخر في ظروف صعبة.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة كيرا يارميش على منصة "إكس": "لقد حكم على أليكسي نافالني بالسجن 19 سنة في مجمع سجون وسط حراسة قصوى"، وفق فرانس برس.

وظهر “نافالني” في مقطع فيديو لجلسة المحاكمة في مستعمرة عقابية بشرق موسكو وهو يرتدي زي السجن الأسود، بينما كان يستمع إلى الأحكام. وكان صوت مقطع الفيديو سيئا للغاية لدرجة أنه كان من المستحيل تحديد ما كان يقوله القاضي.

توقع عقوبة طويلة

وعشية الجلسة توقع نافالني عقوبة "طويلة"؛ حيث قال في رسالة نشرها المقربون منه على الإنترنت الخميس إن "المعادلة بسيطة: ما طلبه المدعي، أقل بنسبة 10 إلى 15%. لقد طلبوا 20 عاما، وسيحكمون بـ18 سنة أو بشيء من هذا القبيل".

وأضاف المعارض الرئيسي للكرملين الذي قال إنه هدف لقضية على صلة "بالإرهاب" في إجراء منفصل، "هذا الأمر لا يهم كثيرا لأن قضية الإرهاب تأتي بعد ذلك. إنها 10 سنوات إضافية".

ويقضي نافالني وهو أبرز المنتقدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالفعل عقوبات تصل إلى 11 سنة ونصف السنة بتهمة الاحتيال وبتهم أخرى يقول إنها ملفقة.