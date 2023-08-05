تابع.. نتيجة امتحان القدرات ورابط موقع التنسيق 2023 والكليات التى تشترط اجتياز اختبار القدرات

نتيجة امتحان القدرات ورابط موقع التنسيق 2023 والكليات التي تشترط اجتياز اختبار القدرات من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك في الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

نتيجة امتحان القدرات ورابط موقع التنسيق 2023

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة أختبارات القدرات 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط المتاح عبر بوابة مصر الرقمية

https://tansik.digital.gov.eg/ap plication/

كما يمكن معرفة نتيجة اختبارات القبول 2023 من خلال الصفحة الرسمية للكلية المتقدم الطالب لأداء الاختبارات فيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حيث يتم تزويدهم بنتائج الطلاب وذلك من خلال الوصف بهذه الكلمات (لائق غير لائق).

كيفية الترشح للكليات التي تتطلب اختبارات؟

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الترشيح إلى الكليات التى تحتاج إلى إجراء اختبارات للقبول يتم من خلال "مكتب التنسيق الإلكتروني" التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على اجتياز اختبارات القدرات من عدمه.

وألزمت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الكليات التى تحتاج لاختبارات قدرات أن تعلن نتئج تلك الاختبارات ثم ترسلها إلى مكتب التنسيق خلال فترة زمنية محددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق الموقع الرسمي للتنسيق.

ماهي الكليات التي تحتاج لإجراء اختبارات القدرات 2023/2024؟

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في منشور سابق لها أن الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات للعام الدراسي الحالي هي كالتالي:-

كلية الفنون الجميلة قسمي (فنون - عمارة).

كلية الفنون التطبيقية.

كلية التربية الموسيقية.

كلية التربية الرياضية.

كلية التربية الفنية.

كلية التربية النوعية.

كلية التربية شعبة التربية الموسيقية.

شروط التقديم لاختبارات القدرات 2023

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات والتي وهي كالتالي:-

-أن يكون الطالب مصري الجنسية فقط.

-الالتزام بمواعيد إجراء الاختبارات التي تحددها الكلية للطلاب الحاصلين على الشهادة المعادلة (العربية، الأجنبية).

-أن يكون الطالب الراغب في اجتياز اختبارات القدرات حاصل على الثانوية العام، الدبلوم الفني الصناعي نظام 3 - 5 سنوات.