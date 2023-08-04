الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نبيل نعيم يكشف لـ"الشاهد" مخطط قتل السادات على يد الإسلامبولى

نبيل نعيم،
نبيل نعيم،

كشف نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، الفرق بين جماعة الجهاد والجماعات السلفية الجهادية.

وقال خلال لقائه ببرنامج " الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن مجموعة نبيل البرعي وأيمن الظواهري في المعادي تكونت من مسجد أنصار السنة، وكانت أولى الجماعات الجهادية، جماعة الجهاد تمحو بعيداً عن التكفير تماماً رغم دوافعها لقتل السادات.

وأضاف: “القصة أنه عندما عمل السادات التحفظ في سبتمبر، كانت هناك مجموعة منها محمد عبدالسلام فرج، وعند تجمعنا مع خالد الإسلامبولي قال لمحمد عبد السلام فرج إنه مشترك في العرض العسكري أمام السادات في مسافة أقل من 20 مترا، فتم التخطيط مع عبدالحميد عبدالسلام وعطا وحسين عباس الشويش قناص، والذي قتل السادات برصاصة في العنق والرقبة، وبعد التمويه وتبديل أفراد العرض بأفراد الجماعة التكفيرية من الضباط، نفذوا العملية بقتل السادات”.

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