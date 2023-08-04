الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الليلة.. نبيل نعيم ضيف محمد الباز فى برنامج "الشاهد"

نبيل نعيم
نبيل نعيم

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، الليلة في برنامج "الشاهد"، نبيل نعيم القيادي السابق بجماعة الجهاد، ليوثق شهادته على نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية.

ويتحدث "نبيل نعيم" خلال الحلقة، عن اعتصام رابعة، الذي وصفه بمؤامرة كبيرة على البلد، وحجم الأموال التي مولت الجماعات الإرهابية، على مدار العشرين سنة الماضية.

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس و حتى 31 أغسطس، في الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

نبيل نعيم الشاهد محمد الباز برنامج الشاهد الجماعات التكفيرية اعتصام رابعة

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