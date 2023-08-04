اتحاربت من الخونة فى 25 يناير.. مصطفى بكرى يرد على شائعات الإخوان

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الجيش المصري أنقذ مصر من خطر جماعة إرهابية أرادت أن تسيطر وتهيمن وتطمث الهوية المصرية، معبراً: "إوعوا يا مصريين تنسوا دور الجيش والشرطة المصرية ولا كل مناضل وطني وقف بجانب الوطن، إوعوا تتعرضوا لهذه السموم دون رد".

تدمير الهوية الوطنية

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن أعداء الوطن يتم تمويلهم من الخارج، وينشرون الشائعات التي يتضح من خارجها أنها كل الخير ولكن في حقيقة الأمر باطنها خراب، معبراً: "الحملة زيادة الفترة دي لأن الحملة تستهدف القائد عبدالفتاح السيسي الذي يمضي في الحفاظ على الوطن رغم التحديات الكثيرة التي تدور حول الوطن، ثقوا أن مصر سوف يُكتب لها النصر قريباً".

اللجان الإلكترونية المعادية للوطن

وأضاف في حديثه، أنه تمت محاربته بعد ثورة 25 يناير من الكثير من الإخوان ومواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تابعة لهم.

وتابع: "بدون وطن لن نعيش، يا مصريين إوعوا تصدقوا الخونة والمتآمرين، كلام الخونة سيكون نهايته وطن مثل سوريا والسودان".

واستطرد: "تجنبوا اللجان الإلكترونية المعادية للوطن، واسعوا إلى أن يخرج الوطن من هذه الأزمة".