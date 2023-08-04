محافظ أسوان يهنئ الأول على الجمهورية في «تحدى القراءة العربى»

قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التهنئة لـ “مصطفى محمد عبد الغنى” الطالب بمعهد بنين كوم أمبو الثانوى الأزهرى، بعد تتويجه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مشروع "تحدى القراءة العربى" فى موسمه السابع، وتأهله للتصفيات النهائية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد “عطة” على الدور البناء الذى يقوم به الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فى تحقيق رسالته السامية المرتكزة على بث روح الولاء والإنتماء للوطن من خلال توفير أوجه الدعم والمساندة لأبناءه ، وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم للمنافسة فى مختلف المسابقات على المستوى المحلى الدولى.

ولفت محافظ أسوان، إلى أن ذلك يساهم فى خلق أجيال جديدة من أبنائنا قادرين على تحمل المسئولية والنهوض بوطنهم لعبور المرحلة الحالية وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات، ولتظل بذلك أرض الكنانة وأزهرها الشريف دائماً قلعة الإسلام والسد المنيع أمام أعدائه، وليضىء الإسلام بسماحته مشاعل التنوير والمحبة.

وتلقى الطالب تكريمًا من كل من وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضوينى، والسفيرة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية ، والدكتور عبد الكريم العلماء المدير التنفيذى بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية.