الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خلال 24 ساعة.. حمزة نمرة يتصدر ترند يوتيوب بـ«رياح الحياة» (فيديو)

حمزة نمرة
حمزة نمرة

نجح المطرب حمزة نمرة في تحقيق نجاح كبير بأحدث أعماله الغنائية “رياح الحياة” خلال 24 ساعة من طرحها، حيث أزاح أغنية “يا ليالي” للفنان احمد سعد والفنانة روبي، عن صدارة ترند موقع الفيديوهات  “يوتيوب”.

الأغنية من ألحان حمزة نمرة وكلمات الشاعر محمود فاروق، وتوزيع وميكساج كريم عبد الوهاب، وتعد رابع محطات رحلة ألبومه الجديد "رايق".

 

كلمات أغنية “رياح الحياة”:

تهبي يا رياح الحياة دايما .. بما لا اشتهيه

واللي السنين مقدماه غير .. اللي قولت نفسي فيه

يلاقي قلبي فين دواه .. واللي اذاه اقرب ما ليه دة جرح بيعلم

وصعب تسكن الالام واخرج من اللي فات سليم .. وصعب لما اروح انام مفضلش اراجع القديم

طلع مكلف العلام .. وخدت درس في الصميم ولسة بتعلم

ركز يا قلبي في اللي جاي والف شكر للي باع .. ما صانش حتى بوق شاي سلام يا 300 وداع

واللي لقانا مايساعوش ف خانة الوداع تساع .. مشاعرنا مش لعبة

ما تتشغلش باللي فات خليك يا قلبي في المفيد .. كبر لاي ذكريات ركز وبس في الجديد

لازم تقسم الخانات بمين قريب ومين بعيد .. الحسبة مش صعبة

فرحت م الساعات ساعات .. ودوقت م الحاجات حاجات

وعشت م السنين سنين .. ونابني م اللي فات فتات

وم الحبيب جواب حزين .. واسئلة بلا اجابات حيرة ورا حيرة

حتى السعادة يوم ويوم حتى المحبة خد وهات .. وكله كوم وكومي كوم زمن بيرمي افيهات

وزي عادتي اصوم اصوم .. واسد جوعي ذكريات وافضها سيرة

اخرتها يا زمن عنيد كله سبق وانا الوحيد .. اللي مشيت وراه سراب واللي بدات من جديد

الكل شاف اللي وراه .. حاسبت انا ع المشاريب لوحدي كالعادة

مش باقي غيري في المكان .. مش باقي حاجة من اللي كان

مش باقي غير وجع زمان .. وهمس ذكرى في الودان

طاوعت حظى لما قال .. اصبر لكل شيء ادان يا حظ ما تادن

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