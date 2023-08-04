الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى الضفة الغربية

الاحتلال
الاحتلال

أصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة فلسطينيين بجروح، والعشرات بحالات اختناق، خلال اعتداء قوات الاحتلال بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على مسيرة كفر قدوم بقلقيلية المناهضة للاستيطان، كما أصيب فلسطينيٌ برصاص قوات الاحتلال، في منطقة مسافر يطا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن قوات الاحتلال اعتدت بالقنابل الغازية المسيلة للدموع، على مسيرة مناهضة للاستيطان، نظمت في قرية بيت دجن بالضفة الغربية.
وفي مدينة القدس المحتلة، أدّى نحو ٥٠ ألف فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة، التي فرضها على مداخل مدينة القدس.

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