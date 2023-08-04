ضبط 10 أطنان سكر تموينى ناقص الوزن قبل توزيعها بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بقيادة مفتاح عبداللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمدينة رشيد، للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن بمقدار 1.300 جرام فى وزن الباكته الواحدة قبل توزيعها على أصحاب بطاقات الدعم، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة بمركز شرطة رشيد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.