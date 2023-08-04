"قصة من العصر الحجري".. مجموعة قصصية صادرة حديثا عن هيئة الكتاب السورية

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب ٢٠٢٣، وضمن سلسلة "أدب الخيال العلمي" المجموعة القصصية "قصة من العصر الحجري"، تأليف: هربرت جورج ويلز ترجمة: مها أسعد مرزة.

هربرت جورج ويلز

وهربرت جورج ويلز، من رواد أدب الخيال العلمي، وهو مواليد 21 سبتمبر 1866 في كنت، بإنجلترا، وتوفي في 13 أغسطس 1946 في لندن بإنجلترا، واشتهر بروايته الخيالية، الممتزجة بالعلم، وهو كاتب قصص قصيرة، ومن أشهر أعماله آلة الزمن، الرجل الخفي، جزيرة الدكتور مورو، حرب العوالم وأوائل الرجال على القمر.

وقد اكتسب هربرت شهرته بفضل رواياته التي تنتمي لذاك الصنف الأدبي، بعكس معاصره جول فيرن فقد حوت روايات ويلز انتقادات اجتماعية هادفة ولم يكتف بسرد المغامرات.

وبدأ روايته الأولى، التي تضمن خيال علمي، عام 1895 وحملت عنوان آلة الزمن وقد حظيت بانتشارا واسعا بين الشباب.

أما روايته الثانية، فنشرت في عام 1896 بعنوان "جزيرة الدكتور مورو" عن عالم مجنون يحول الحيوانات إلى كائنات بشرية، وفي عام 1897 نشر ا"لرجل الخفي" عن عالم ينجح بإخفاء نفسه، كما نشر كتابه "حرب العوالم "عام 1898 عن غزو كائنات مريخية للأرض.

وفي عام 1909، نشر الكاتب رواية تحت عنوان "آن فيرونيكا" وكانت تناقش نضوج فكر المرأة وظهورها بثوب جديد متفتح وأثارت هذه الرواية الكثير من الجدل ولكنها نالت استحسان النقاد والقرأ الذي أقبلوا على قراءتها.

ومن أجواء المجموعة القصصية “قصة من العصر الحجري”

بعد غياب القمر من بين جذوع الأشجار على الحافة الصخرية، أرسل شعاعين هائلين من الضوء، وانبعث شريط من الظلام عبر البردي. ثم جاء صوت حفيف متواصل، وصوت تناثر الماء، وتحرك البردي متباعداً بعضه عن بعض أكثر فأكثر. وفي النهاية ظهرت فيه فتحة، وكأنه ينفلق من الجذور إلى الأطراف... لقد حانت النهاية.