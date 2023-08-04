الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"قصة من العصر الحجري".. مجموعة قصصية صادرة حديثا عن هيئة الكتاب السورية

كتاب قصة العصر الحجري
كتاب قصة العصر الحجري

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب ٢٠٢٣، وضمن سلسلة "أدب الخيال العلمي" المجموعة القصصية "قصة من العصر الحجري"، تأليف: هربرت جورج ويلز ترجمة: مها أسعد مرزة. 

هربرت جورج ويلز

وهربرت جورج ويلز، من رواد أدب الخيال العلمي، وهو مواليد 21 سبتمبر 1866 في كنت، بإنجلترا، وتوفي في 13 أغسطس 1946 في لندن بإنجلترا، واشتهر بروايته الخيالية، الممتزجة بالعلم، وهو كاتب قصص قصيرة، ومن أشهر أعماله آلة الزمن، الرجل الخفي، جزيرة الدكتور مورو، حرب العوالم وأوائل الرجال على القمر.

وقد اكتسب هربرت شهرته بفضل رواياته التي تنتمي لذاك الصنف الأدبي،  بعكس معاصره جول فيرن فقد حوت روايات ويلز انتقادات اجتماعية هادفة ولم يكتف بسرد المغامرات.

وبدأ روايته الأولى، التي تضمن خيال علمي، عام 1895 وحملت عنوان آلة الزمن وقد حظيت بانتشارا واسعا بين الشباب.
أما روايته الثانية، فنشرت في عام 1896 بعنوان "جزيرة الدكتور مورو" عن عالم مجنون يحول الحيوانات إلى كائنات بشرية، وفي عام 1897 نشر ا"لرجل الخفي" عن عالم ينجح بإخفاء نفسه، كما نشر كتابه "حرب العوالم "عام 1898 عن غزو كائنات مريخية للأرض.

وفي عام 1909،  نشر الكاتب رواية تحت عنوان "آن فيرونيكا" وكانت تناقش نضوج فكر المرأة وظهورها بثوب جديد متفتح وأثارت هذه الرواية الكثير من الجدل ولكنها نالت استحسان النقاد والقرأ الذي أقبلوا على قراءتها.

ومن أجواء المجموعة القصصية “قصة من العصر الحجري”

بعد غياب القمر من بين جذوع الأشجار على الحافة الصخرية، أرسل شعاعين هائلين من الضوء، وانبعث شريط من الظلام عبر البردي. ثم جاء صوت حفيف متواصل، وصوت تناثر الماء، وتحرك البردي متباعداً بعضه عن بعض أكثر فأكثر. وفي النهاية ظهرت فيه فتحة، وكأنه ينفلق من الجذور إلى الأطراف... لقد حانت النهاية. 

أدب الخيال العلمي الهيئة العامة السورية للكتاب المجموعة القصصية هربرت جورج ويلز صدر حديثا

الأكثر قراءة

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ خارج جهاز الأهلى

اعتماد حركة تنقلات ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة

خالد بيبو مديرًا للكرة بالأهلى.. ووليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين

«أمن الجيزة» يكشف تفاصيل التعدى على حصان بالطالبية

مصر تمد أجل مزايدة أغنى مناطق للذهب فى العالم نظرًا للإقبال العالمى

محافظ الجيزة يتفقد المحاور المحيطة لمحطة قطارات الصعيد ببشتيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية