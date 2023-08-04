التشيك تنضم لإعلان مجموعة السبع لدعم أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية التشيكية، عن انضمام بلادها رسميًا إلى إعلان مجموعة الدول الصناعية السبع (جي7) بشأن توفير دعم طويل المدى لأوكرانيا خلال صراعها مع روسيا.

وقال راديو "براغ الدولي" اليوم الجمعة، إن الحكومة التشيكية اتخذت القرار على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" التي انعقدت الشهر الماضي في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

ويعبر الإعلان عن دعم دائم لأوكرانيا، حيث إنها تعيد إعمار اقتصادها وتحمي مواطنيها وتسعى إلى الاندماج في المجتمع الأوروبي الأطلسي.

وتعمل دول مجموعة السبع في الوقت الحالي - وغيرها ممن ترغب في الانضمام إلى التحالف العسكري - على تحديد جوهر تلك الالتزامات الأمنية طويلة المدى مع أوكرانيا.