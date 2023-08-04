الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

صلاة الجمعة في الأقصي
صلاة الجمعة في الأقصي

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الجمعة، بأن عشرات الآلاف، أدوا صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت أوقاف القدس بأن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مُحافظة القدس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى نفذت 151 حالة اعتقال، وأصابت 17 مواطنًا بالرصاص، وهدمت وجرفت (36) منشأة وأرض خلال شهر يوليو الماضي.

وأكدت المحافظة - فى تقريرها الشهرى حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى أحياء وبلدات المحافظة - اقتحام 6542 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى المبارك.

ورصدت المحافظة نحو (17) إصابة نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط، كذلك الضرب المبرح، إضافة لمئات حالات الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وأكدت رصدت (151) حالة اعتقال لمواطنين فى كل مناطق محافظة القدس خلال شهر يوليو، من بينها (14) طفلًا، و(4) سيدات.

ونفذ المستوطنون (15) اعتداء بحق المقدسيين، من بينها (5) اعتداءات بالإيذاء الجسدي، كما نظموا مسيرة فى ذكرى "خراب الهيكل" التى تعد من أبرز الجرائم بحق المدينة المقدسة، ومحاولات طمس هويتها الفلسطينية.

وهجرت قوات الاحتلال عائلة "صب لبن" من منزلها فى عقبة الخالدية بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، وسلمته للمستوطنين، واعتقلت متضامنين منه.

ورصدت مُحافظة القدس اقتحام 6542 مستوطنا، و(90497) تحت مُسمى سياحة، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح.

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