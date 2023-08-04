القبض على تاجري مخدرات ببضاعة قيمتها 7 ملايين جنيه.. والنيابة تحبسهما

أمرت نيابة مركز القصاصين بالإسماعيلية، بحبس عنصرين إجراميين شديدى الخطورة، بعد ضبطهما وبحيازتهما كمية من مخدرى الحشيش والهيدرو، تقدر قيمتهما المالية بأكثر من7 ملايين جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بالإسماعيلية لحيازتهما كمية من مخدرى الحشيش والهيدرو، حيث تقدر قيمتهما المالية بأكثر من 7 ملايين جنيه.

البداية بتلقي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد تأكيد معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عنصرين إجراميين شديدى الخطورة، مقيمين بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، بالإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مسكنهما بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 1000 فرش لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام، كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام، ومبلغ مالى.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 7,120,000 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.