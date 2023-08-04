الترجي يعلن ضم البرازيلي «ساسي» في صفقة انتقال حر

أعلن نادي الترجي التونسي، تعاقده مع البرازيلي يان ساسي لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

يأتي ذلك في إطار خطة مسئولو الترجي التونسي، لتدعيم صفوف الفريق بأفضل الصفقات واللاعبين المميزين، استعدادا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا نسخة 2023/2024 المقبلة، وكذلك الدوري التونسي وكأس تونس.

وخاص صاحب الـ 26 عاما العديد من التجارب، في أندية فاسكو دي جاما البرازيلي وريزيسبور التركي، فضلا عن نادي ويلينجتون النيوزيلدي، قبل الانتقال لصفوف الترجي بداية من الموسم المقبل.

ونجح فريق الدم والذهب في إبرام الكثير من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مثل أسامة بوقرة وحسام تقى، ويوسف أومارو وحسام الدين غشة وأخيرا البرازيلي يان ساسي.