جيهان البيومي: ناقشنا المسمى الأشمل للمجلس الوطني الأعلى للتعليم بجلسة الحوار الوطني

قالت جيهان البيومي عضو مجلس النواب، عضو لجنة التعليم والتدريب في مجلس الشعب، على هامش جلسة الحوار الوطني أمس، إنها كانت ثرية حدًا، وتستهدف الوصول إلى ماهية المجلس الوطني الأعلى للتعليم، لربط التعليم في مصر بالتطور والبحث العلمي، للتكيف مع التطور الكبير الذي يشهده هذا الملف.



وتابعت في تصريحات لـ"الدستور" أن الأقتراحات كانت كثيرة لوجود تسمية واضحة وشاملة للمجلس تعبر عن مهامة الكبيرة، وتروج لها بشكل كبير، مضيفه أنها أقترحت أن يسمى المركز الوطني الأعلى للتعلم، وأنها سعيدة بمشاركتها في الحوار الوطني، الذي يعبر عن كل فئات المجتمع.

