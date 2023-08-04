أشرف الشيحي: هناك توافق بين المشاركين بالحوار الوطني على إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

قال الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الأسبق، إن منظومة التعليم في مصر لابد أن تتكامل بدءا من التعليم الابتدائي وحتى التخرج من الجامعة، منوها بأن كل مرحلة لها أدوار مختلفة ولكنها تكاملية، لافتا إلى أن هناك توافقا بين المشاركين في الحوار الوطني على أهمية إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم.

وأكد الشيحي - في تصريح خاص له اليوم - أن جلسة لجنة التعليم التي عقدت أمس لمناقشة تعديلات مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب كانت مهمة للغاية، مشيرا إلى أنه خلال الجلسة الخاصة الأولى للجنة التعليم تم التوافق على إنشاء المجلس.

وأضاف "أن الجلسة الثانية أمس ناقشت آلية تشكيل المجلس، حيث تم طرح العديد من التساؤلات ومنها هل سيكون به وزراء أم لا؟، وما هو عدد الخبراء، وما هي الجهات التي من الممكن أن تشارك أو تساهم في هذا المجلس، وهل سيكون هناك تنفيذيين أم يقتصر الوضع على واضعي الخطط الاستراتيجية ؟".

وأوضح أن الحوار كان حول مهام هذا المجلس من أجل وضع سياسات موحدة للتعليم، ولكن من الممكن أن تختلف أنماط التعليم، فلدينا تعليم دولي وفروع للجامعات الأجنبية، لافتا إلى أننا نستهدف الوصول لأهداف مشتركة.

وتابع الشيحي قائلا "إننا ناقشنا أيضا مسمى المجلس وهل سيكون المجلس الوطني الأعلى للتعليم أم المجلس الوطني الأعلى للتعليم والبحث العلمي والتدريب؟"، منوها بأن حزب حماة الوطن يميل للمسمى الذي يشتمل على البحث العلمي مع التعليم، كون التدريب جزءًا من التعليم والابتكار جزءًا من البحث العلمي.

وأشار وزير التعليم العالي الأسبق إلى أنه بالنظر لكافة الآراء، نجد أن هناك توافقا بين كافة الأمور المثارة، كما أنه من الممكن عقد جلسة نقاشية أخرى حول هذا الأمر ولكن إذا كان هناك نقاط لم يتم مناقشتها.

وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني قد ناقشت أمس /الخميس/ على مدار جلستين التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.